高公局14日表示，國道服務區4月第一周雖有清明連假加持，但受到疫情影響，返鄉掃墓人潮減少，國道服務區來客數較去年同期減少38.8％，營業額也應聲減少33.9％，後續營業表現不容樂觀，將透過每年收入300億～330億的國道基金進行紓困，補貼業者防疫物資以及減收權利金，實際方案將待交通部核定。

高公局表示，從國道車流來看，2、3月平日國道車輛「延車公里數」分別「略減1.1％、1.7％」，4月首周減幅擴大到5.2％。在各種車型的車流方面，大客車從3月到4月首周，均呈減衰退。車流少、人流就少，3月國道服務區來客減少7.3％，4月首周則擴大為38.8％。至於營業額，3月也已略見警訊，較去年同期小減0.28％，到4月首周則擴大為衰退33.9％。

高公局說，已呈報紓困方案給交通部，共分兩塊。第一，服務區業者的權利金，將依據衰退後的水準，作為計算基礎，接著高公局將依據「營業額衰退程度」加權計算後，給予分級「減收」權利金，減收業者「衰退業績該付的權利金」的50％、80％或100％。

第二，則是針對國道服務區業者購買的感應式水龍頭、熱顯像儀、增派的清潔或體溫監測人力費、增量購買的清潔用品等，從3月起計算。另外，高公局也說，也有在思考在不影響用路人權益之下，是否實施縮短國道服務區營業時間。

(工商 )