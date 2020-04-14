新冠肺炎全球大流行，美國是目前疫情最嚴峻的國家，截至14日午間，確診數突破58萬例，死亡逾2.3萬人，雙雙名列全球之冠。隨著各國隔離期越久，反而成了治安破口，美國佛州日前就發生一起恐怖情殺，一名男子被控謀殺妻子後，竟用妻子手機向親友傳送「感染新冠肺炎」簡訊，以為可以神不知鬼不覺將妻子屍體藏屍，沒想到有家屬感到怪異於是向醫院打聽，才發現這名女子根本沒有住院，揭發了男子的犯行。

51歲的格雷琴（Gretchen）在失蹤前正與43歲的丈夫大衛（David Anthony）協議離婚。未料格雷琴在上個月失蹤後，不少親友卻收到從她手機傳出的簡訊，內容寫著，「我感染了新冠肺炎，正在接受治療」。訊息曝光後讓許多人為她感到擔憂，沒想到沒過幾天，格雷琴的手機又發了一則簡訊，「我正在一間醫院使用呼吸器」，這讓親屬們決定到她入住的醫院了解病情。

當親友詢們問了幾間醫院後，卻發現格雷琴並沒有在醫院接受治療，加上無法聯繫到大衛認為事情嚴重，於是通報失蹤人口。警方來到2人的住處，透過鄰居的證詞稱，格雷琴最後一次露面大約在清晨6點左右，隨後就聽到屋內有女性尖叫聲，並大喊：「不！不！很痛」。有鄰居還表示，幾天後看到一輛陌生的黑色小卡車停在大衛住處附近，上面還覆蓋防水布。

警方隨後破門而入不過沒有發現大衛的蹤影，而格雷琴的皮包也在一處醫院的停車場被發現，經當議警方循線追蹤終於將大衛逮捕，並以綁架和謀殺起訴，不過大衛仍不願透露藏屍地點。

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(中時電子報)