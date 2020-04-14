新冠肺炎疫情持續在世界各地大爆發，全球累計確診人數已飆破180萬例，造成至少11萬人死亡。許多國家為了防堵病毒擴散，紛紛祭出「外出禁令」，民眾只能在倒垃圾等時刻，能夠短暫呼吸外頭新鮮空氣，不過也有不少人苦中作樂，甚至發起了一項有趣活動，在網路上掀起一陣熱潮。

Superheroes, brides and pets: Australia brings joy (and style) to bin night

根據《CNN》報導，住在澳洲東岸荷維灣的丹妮爾・愛斯古（Danielle Askew），在臉書創立「隔離期間的垃圾桶旅行（BinIsolation Outing）」社團，從4月初開始，鼓勵各地民眾穿上特色服裝外出倒垃圾，為防疫期間增添一點樂趣，該社團很快地風靡至歐美各國，累計成員數逼近80萬人。

來自英國達比郡的莎拉珍・賀恩（Sarah Jane Hurn），也因外出禁令受困家中將近1個月之久，就快要悶到發瘋，朋友將這個社團分享給她，莎拉珍也跟上這波風潮，在隔日穿起泳衣出門倒垃圾，這是原本計畫要在旅行時亮相的。她也特地拍影片上傳，鼓勵其他人一起響應這個活動。

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(中時電子報)