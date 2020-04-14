鴻海前綠樹事業總經理謝冠宏2012年因行政人員疏失，未到公司開會遭郭台銘解雇，台灣高等法院判賠150萬、235張鴻海股票，鴻海遲至去年才交付股股票，謝冠宏以拖延交付股票為由提訴追討鼓勵；新北地方法院認為鴻海延遲給付，判賠530萬元、32張鴻海股票，可上訴。

謝冠宏2012年請假至日本安排女兒讀書事宜時，因行政人員疏失，導致他在上飛機後才知公司要開會，但已無法下機回去開會，郭台銘震怒，將謝冠宏開除。

鴻海遭判賠謝冠宏股票，卻遲至去年才給付，新北地院認為鴻海應賠償謝冠宏股利損失，判賠530萬、32張股票。（張睿廷攝）

謝冠宏對此結果相當不滿，對鴻海提起民事訴訟，高等法院認為鴻海違法解雇，判賠150萬元及235張股票。

但鴻海遲至去年才交付股票，導致謝冠宏無法取得歷年股利及股息，謝對此再興訴訟，要求鴻海賠償損失。

鴻海認為前案判決無提及2012年就遲延責任，且謝冠宏要求的股利、股息僅為期待利益，並無給付延遲的問題。

新北地院審理後認為，鴻海理應於2012年就完成股票給付，卻拖至2019年，導致謝冠宏權益損失，日前宣判鴻海應給謝謝冠宏530萬元、32張股票，若無法給予股票，可換給261萬現金。

(中時 )