基隆婦幼停車不足惹民怨，市議員張秉鈞、張顥瀚、陳宜共同籲造友善停車空間。（張秉鈞提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆市義一路婦產科及小兒科總數超過10家以上，但路邊婦幼停車格總數只有一個，就有民眾反映指出，婦幼停車格太少，讓前往產檢及看診的婦女及兒童相當不便，市議員張秉鈞及重視婦幼政策的市議員張顥瀚、陳宜共同辦理會勘，並要求市府相關單位前往現場研議。

張顥瀚指出，義一路為基隆市中心重要的交通幹道，上面有多間醫院及診所設立，雖然在周邊道路有多個停車位的劃設，但提供婦幼專用的車位明顯不足，他特別為符合婦幼友善停車的需求，要求交通處將信三路既有的停車格變更為婦幼停車格，以利市民使用。他也補充說，信三路及信四路未來是連結中正公園及港區重要的路段，因增設婦幼停車格時將設立停車指示牌，這部分應與城市景觀作結合。

陳宜是一位新手媽媽，有一個可愛的女兒剛滿九個月大，經歷過挺著大肚子去產檢、帶小嬰兒去打預防針找不到車位的狀況，更能體會基隆媽媽的辛苦，以及婦幼政策的重要性。在議會總質詢時，已向市府爭取增設婦幼停車格，雖然市府已在義一路附近設立一個婦幼停車格，但還是希望能增加，讓開車載小朋友的媽媽更方便。

交旅處科長張以正表示，因義一路周遭停車空間較少，目前只先設立一個婦幼停車格。現考慮到民眾的需求，將研議再增加2-3個婦幼停車格。

張秉鈞強調，基隆市婦幼停車格約120個，但目前已發出超過2000張婦幼停車證，婦幼停車格明顯不足，他也期許市府能研議增設更多的婦幼停車空間，讓基隆市的孕婦、媽咪及幼童得到更多的照顧，他同時跟市民朋友呼籲，婦幼停車格具有專用性質，沒有搭載事實及擺放專用停車證的民眾，切勿停放，避免受罰。

(中時 )