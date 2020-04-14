各國封城封國防止新冠肺炎疫情蔓延，被動元件因生產受限、遠距生活帶動相關需求強勁下「供不應求」！華新科(2492)副董事長兼副執行長顧立荊表示，雖然新冠肺炎疫情之下全球經濟不佳，但第2季在PC/NB等已看到缺貨現象，下半年因有美國總統大選，且各國實施QE及大陸推動刺激內需，加上5G新機帶動，雖然今年被動元件不會像2018年那麼缺，但貨源比較緊且訂單比較長狀態會發生。

華新科今天下午舉行線上法說會，由顧立荊親自主講，新冠肺炎自1月中在大陸爆發，並於2月下旬開始蔓延至歐美及全球，各國封城封國防疫，對全球經濟及產業鏈造成重大衝擊，被動元件生產供給亦造成影響，而居家辦公、虛擬學習等遠距生活推升PC/NB、通、電競、WiFi需求高度成長，讓被動元件在第2季看到如：PC/NB等產品缺貨現象，尤其是電阻部分，由於日廠淡出，且馬來西亞封城封國，供給已呈現吃緊。

顧立荊表示，雖然新冠肺炎疫情之下全球經濟不會太好，但3月起，居家辦公及學習，帶動全球對NB、平板、網通及電源需求高度成長，第2季被動元件已看到供不應求情況，儘管下半年NB及PC需求會平緩，但我們認為，歐洲及美國疫情影響將在第3季初(6月及7月)，由於各國競相推出QE，且下半年有美國總統大選，大陸等國家持續進行刺激經濟政策，以及東京奧運、5G手機等，預估需求在今年下半年及明年較樂觀，讓我們對下半年產業看法不悲觀。

針對法人詢問此次被動元件供不應求與2018年差異？顧立荊表示，2017年及2018年全世界生產製造者沒有意識到被動元件會缺貨，沒有準備，但現在他們在供應商篩選、新產品選擇會做較多預備計畫，因此今年不會像2018年那麼缺，不會重演2018年狀況，但貨源比較緊且訂單比較長狀態會發生。

就晶片電阻及MLCC電容市況來看，顧立荊表示，由於日系供應商產能分配及產品組合專注在汽車電容、小型化及高電容產品，隨著汽車智能化及電子化，3年前汽車產業佔被動元件產業約15%到20%，2019年佔比已達40%，汽車產業對日系供應商有絕對的影響力，若2021年以後汽車產業需求重新啟動，從7000萬到8000萬台回升到9000萬至1億台，日本廠商不會重回標準品市場來競爭，至於電阻日本廠商已淡出市場，在新應用激增，但供應卻只能靠5到6家廠商擴產提高產能因應下，對被動元件產業長期是有利的。

(時報資訊)