中國信託金融創新不間斷，自2017年推出「智動GO」線上智能理財「自動再平衡」（Auto Rebalance）功能後，推出全新一代「智能演算理財系統」，包含目標分帳管理、規劃退休月花費、AI投資組合三大創新功能，同時結合最新人機協作與用戶回饋元素，解決投資人理財難題，投資金額最低新臺幣1,000元，讓投資更簡單。

中國信託「智動GO」為了讓全民理財規劃變簡單，再次升級推出新一代「智能演算理財系統」，特別加入分帳目標管理、規劃退休月花費、AI投資組合三大功能。中國信託銀行表示，分帳目標管理功能讓使用者只需一個中信帳戶，即可將資金分配到不同的理財目標，例如用戶可使用智能扣款功能，每個月扣新臺幣1,000元到子女教育帳戶、扣新臺幣1,000元到自己的退休帳戶等，同時規劃與追蹤多個理財目標，達到分帳管理專款專用的效果。

針對國人不了解該準備多少退休金與退休制度，中信銀行特別研發一套全臺首創的規劃退休月花費平臺，化繁為簡的將複雜的勞工退休制度轉化成簡單的對話流程，只要輸入退休後每個月想花多少與目前投保薪資，即可試算個人勞保年金、勞退及退休缺口，並取得適合自己風險屬性的投資方案。AI投資組合為運用AI深度學習進行投資判斷，根據不同目標達成狀態，進行動態鎖利，搭配原有「自動再平衡」功能，提升目標達成率。

中信銀行針對用戶調查智能投資偏好，發現無經驗投資者最在乎是否有人協助說明；有經驗投資者則在乎投資績效與平臺選出標的是否符合期待。有鑑於此，中國信託「智動GO」結合最新人機協作服務與用戶回饋元素，透過網頁共同瀏覽（Web Co-browsing）功能，讓專業諮詢顧問與具有退休理財規劃顧問證照（Retirement Financial Advisor，簡稱RFA）的空中理財規劃師，透過遠距連線，協助客戶完成線上規劃，同時解答各種疑問。

開始執行投資計畫後，客戶可以彈性修改投資計畫，例如將目標達成金額從新臺幣5萬元提高至8萬元或目標達成期間由3年縮短為2年等，當目標達成率有大幅變化時，系統也會即時寄出重新規劃建議通知，隨時掌握目標達成狀況。

(中時 )