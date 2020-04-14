嘉義市政府積極向台灣食物銀行聯合會爭取到500公斤的蔬菜，今14日送到社區照顧關懷據點、花甲食堂，替阿公阿嬤加菜。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市政府積極向台灣食物銀行聯合會爭取到500公斤的蔬菜，今14日送到社區照顧關懷據點、花甲食堂，替阿公阿嬤加菜。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市政府積極向台灣食物銀行聯合會爭取到500公斤的蔬菜，今14日送到社區照顧關懷據點、花甲食堂，替阿公阿嬤加菜。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

新冠肺炎疫情還在燒，為提振農民士氣，在不景氣中為弱勢送暖，嘉義市政府主動出擊，配合中央農糧署農業振興計畫，積極向台灣食物銀行聯合會爭取到500公斤的蔬菜，今14日送到社區照顧關懷據點、花甲食堂，替阿公阿嬤加菜，讓長輩們直呼揪甘心！

嘉義市社會處處長林家緯指出，市府為推動惜食愛物及醜蔬果再續食的觀念，積極輔導社區發展「社區型食物銀行」及「食饗冰箱」，再由東區精忠社區發展協會擔任「嘉義市社區型食物銀行整合服務平台」角色，協助各服務據點串聯各界食物資源外，也身負調節分配的功能。

林家緯說，像這次爭取到500公斤蔬菜配額，就是由精忠社區發展協會擔任配送服務窗口，結合嘉義市興仁社區發展協會及財團法人台南市私立靜觀社會福利慈善事業基金會志工，共同前往雲林縣二崙鄉載送農糧署捐贈的5蔬菜，於精忠社區活動中心分裝後，轉贈30個社區照顧關懷據點、花甲食堂及弱勢家庭加菜食用。

精忠社區發展協會理事長楊文俊表示，社區型的食物銀行，主要是針對弱勢家庭，希望用點數方式讓大家換，但目前都還在討論使用機制，希望經過不斷測試後，能有最佳的作法和成效。另外，5月中旬之後也會有食饗冰箱計畫上路，分別有福民、精忠、興仁、劉厝、興安社區參與這個計畫，並由食物銀行聯合會提供每個社區兩個冰箱，讓民眾提供即期品、尚在保存期限內的食物一同共享，照顧弱勢也照顧志工。

農委會3月12日發布「行政院農業委員會對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難產業事業紓困振興辦法」，其中包括將短期葉菜類致贈給慈善團體、食物銀行等，市府透過台灣食物銀行聯合會得知農委會的蔬果捐贈措施，為逐步確立社區型食物銀行服務規模，主動表達合作意願，並爭取到500公斤蔬菜的配額，獲得聯合會認可，並於今日配送。

(中時 )