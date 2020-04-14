誠美材（4060）召開重大訊息說明會指出，申請之債權債務協商展延乙案，與債權銀行召開協商會議，4月14日接獲最大債權銀行合作金庫商業銀行台南分行合金臺南字第1090001484號函通知，申請之債權債務展延部份，業經占全體債權金融機構債權總額三分之二以上同意。

誠美材去年爆發經營權之爭，並且於去年4月26日舉行股東臨時會，全面改選董監。董事長何昭陽領軍的公司派獲勝，不過近日何昭陽被爆料，收購委託書費用全由公司買單。

誠美材發表聲明澄清，表示該黑函事項的報導內容，並未經詳實查證，與事實不合，本公司以及經營團隊對此將行法律追訴，以維權益。誠美材表示，檢舉函內文未提供所稱「收購委託書」、「1,600萬」、「濫用公帑」的證據資料，予本公司為查核比對，亦未揭露「誠美材高階主管」、「內部人士」為何人，誤導視聽大眾的意圖極為明顯。

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