工業電腦廠事欣科（4916）14日公告108年度盈餘分配，董事會決議配發現金股利每股2元，以最新收盤價26元計算，現金殖利率達7.7％，在IPC族群中名列前茅。

事欣科去年EPS 4.02元，創近7年新高，配息2元，低於前一年度的2.47元，股利配發率約49.75％，也改變以往配發率約8成水準。公司指出，董事會擬決定配發現金股利2元，主要是因應疫情作相應調整，期望減緩及降低疫情對短期營運造成衝擊，若以殖利率來看，則高達7.7％，較往年除息前高。

事欣科去年出售中壢廠房、控管及強化現金流量以增加營運資金穩定性外，亦於108年底完成辦理國內第二次無擔保可轉換公司債以改善財務結構，目前財務狀況穩健良好，因應此波疫情財務調度無虞。

事欣科表示，考量新冠肺炎疫情蔓延世界，目前美國疫情發展嚴重，限居令已延長至5月中，病毒疫情恐將對全球經濟產生深遠且負面影響，第2季業績受此亂流干擾，營運預估將受一定程度干擾。

不過，公司強調，因疫情影響，雖然可能造成短期營運干擾，但預期隨著病毒第二季逐步減緩及受控，短期被壓抑訂單出貨需求估在第三季明顯回溫，推升下半年營運旺季健康成長。

(工商 )