全家會員APP功能再進化！全家便利商店14日宣布，今年4月底會員APP服務將推出新功能，消費者不必到實體店舖，即可透過全家APP繳納信用卡費（中信、兆豐、日盛、樂天）、停車費（新北市、台中市）、電信費（中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、台灣之星），提供消費者更全方位的生活服務！

全家表示，進入虛實融合的消費時代，全家近年以「人人手上有全家」為願景展開多方布局，尤其在近期疫情影響之下，民眾外出頻率降低，線上交易金融服務被推估為下一個消費情境轉移，而全家會員APP就是串接虛實消費體驗的關鍵利器。

全家指出，4/22起全家會員APP功能再進化，不僅可直接導連至foodpanda外送平台，提供「店到宅」民生購物服務；4月底生活服務類的線上帳單代收亦將同步上線，可繳納信用卡費、停車費、電信費，為同業APP線上代收繳費類別之最。

全家並透露，下一階段，全家線上帳單代收服務將再串接會員APP「智能記帳本」功能，只要使用過線上帳單代收服務繳費，爾後臨近繳費期限APP就會自動推播提醒，提供更便利的消費體驗！

(工商 )