桃園市長鄭文燦今（13）日上午前往蘆竹區，視察桃園市肉品市場因應新冠肺炎防疫情形及拍賣流程。鄭文燦表示，疫情期間，民生物資流通不打烊，肉品供應也不可缺少，桃園市肉品市場透過交易銷售，成為北台灣重要的肉品交易區，其場域、工作人員及承銷商皆落實防疫政策，確保肉品市場安全。鄭市長也感謝各農會的支持及努力，市府亦將積極爭取農委會支持「冷鏈屠宰線及冷凍倉儲興辦計畫」，建立完備的溫控豬肉運銷供應系統，支持桃園肉品市場發展及提升競爭力。

鄭文燦指出，桃園市肉品市場平日拍賣頭數約2,400頭、節日約3,200頭至4,000頭，以公平透明的拍賣機制，穩定市場價格，成為北台灣重要的肉品市場。為了提升肉品管理，市府積極爭取農委會專案補助「冷鏈屠宰線及冷凍倉儲興辦計畫」，未來由桃市府、農委會及肉品市場三方協調經費及相關運作，期盼發展冷鏈系統，維持肉品從屠宰到配送過程都保有新鮮品質，不僅提升傳統市場肉品管理，消費者也能更安心購買。

另外，市府亦成立「桃園市政府非洲豬瘟災害應變中心」，進行整體防疫監控、宣導與預防工作，並配合中央政策輔導養豬業者轉型作業，未來也將加強肉品市場污水處理，讓地方居民可更安心接納肉品市場的作業，讓肉品市場運作更加順暢。

農業局長郭承泉表示，桃園市肉品市場配合防疫政策，不僅設立防疫宣導標語，也進行各項防疫及場區消毒作業，包括：進入大門口前，毛豬載運車輛須先繳交「豬隻來源健康聲明書」及「動物運輸車輛及裝載箱籠清洗消毒紀錄表」，市場人員也須測量體溫；針對拍賣館、繫留場及屠宰場等場所，每日拍賣或使用前，更換進出口雨鞋消毒池及消毒毯的消毒水，並於每日拍賣、出豬及屠宰結束後，清洗及消毒場地；車輛清洗區則設高壓消毒機，加強車頭座位區清潔消毒；員工每日下班後進行辦公室消毒，並擴大於每周二、四上班前及週六下班後，進行地下室、拍賣館、空地、水溝、繫留欄、出豬場、死廢畜冷凍庫、屠宰場等全場及市場週邊500公尺消毒作業，落實各項防疫工作。

(工商 )