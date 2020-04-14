侯友宜14日上午至瑞芳高工建教合作廠商視察，並實作體驗，期盼技職教育系統更加完整。（張睿廷攝）

新冠肺炎衝擊台灣多種產業，但新北市建教合作廠商不畏寒冬，力挺建教合作學生，市長侯友宜14日上午至與瑞芳高工合作的「全球傳動科技股份有限公司」參訪，除體驗職業技能訓練實況。侯友宜表示，今年市府特別加碼400萬「新北學霸-建教合作圓夢獎學金之紓困專案」，鼓勵優秀建教生，希望孩子奮發向學。

新北市開辦建教合作班已邁入第50年，共有10校10科辦理，約2400人，讓經濟有困難的學生能在學習之際兼顧生活品質，同時增加未來就業競爭力。

新北市為鼓勵建教生更上一層樓，利用無名氏善款400萬成立專案計畫「新北學霸-建教合作圓夢獎學金之紓困專案」，補助195名優秀建教生每人約2萬獎學金、200名擁有相關職群技術士證照學生3000元。

侯友宜表示，市府為協助弱勢家庭，推出公私協力「疫情幸福援五曲」，包括幸福保衛站、幸福晨飽、午餐補助、實物銀行、建教合作圓夢獎學金與非自願離職勞工子女生活扶助等多元協助策略，期盼有效落實社會救助。

新北市教育局表示，瑞芳高工這次合作的全球傳動科技股份有限公司在業界有舉足輕重的地位，學生畢業就有機會進入公司，這樣的模式讓孩子能在畢業前就找好工作，學生們受益良多。

新北市教育局指出，市府自108年起，每年投入1億元經費推動「贏得未來‧技職人才」計畫，完整新北市一貫化技職人才培育體系，未來也努力尋找更多優質企業合作，讓孩子選擇能更加多元。

(中時 )