前立委林益世因財產來源不明罪判刑2年定讞，發監執行，目前在八德外役監服刑；林益世今年春節前申請假釋被駁回，日前第2度申請假釋，終於獲准，最快本周出監。依規定，林出監當天24小時內須向台北地檢署觀護人報到。

法務部表示，獲准假釋的林益世，殘刑約3個月左右，執行率近9成，另他也繳清罰金1580萬元；矯正署本月10日已核准林益世假釋案，並報請法務部核准。

特偵組指控，林益世2010年協助「地勇」公司負責人陳啟祥取得中鋼子公司中聯爐下渣契約及轉爐石契約，收受6300萬元賄賂；林2012年擔任行政院祕書長期間，協助「地勇」和「中聯」公司續約，向陳啟祥索賄8300萬元未遂。

法務部(陳志賢攝)

檢方清查林益世資金，有1580萬元無法交代來源，被依貪汙、財產來源不明罪治罪，判刑2年定讞，併科罰金1580萬元；不過，林益世仍有案件未定讞，因此他有可能再入獄服刑。

(中時 )