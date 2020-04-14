為提供玩家多元的入門顯示卡選擇，華碩今(14)日宣布推出七款全新GeForce GTX 1650 GDDR6系列顯示卡，含括ROG Strix、ASUS TUF Gaming與Phoenix三大系列，其全面升級至GDDR6記憶體，不僅較前一代大幅提升逾50%記憶體頻寬，更可讓NVIDIA Turing架構的繪圖效能發揮至極，演繹細膩影像畫面與動態特效，並配備全自動製程的電路板與優異散熱裝置等特點，提供出眾的散熱效能與可靠度，讓玩家盡情暢玩1080P高解析度的3A遊戲大作=。

全新ROG Strix GeForce GTX 1650 GDDR6顯示卡是馳騁3A遊戲不可或缺的配備，其採用直觸式熱導管的DirectCU II冰霜酷銅散熱技術，且搭配兩顆通過IP5X防塵認證與具0db技術的軸向式風扇，能有效轉移熱能、提升散熱效果；採用全自動製程技術與強化背板的電路板，即使長期使用仍能穩定發揮出色效能，並內建GPU Tweak II軟體，能讓玩家依照使用需求，微調核心時脈、記憶體頻率與電壓等關鍵數值，發揮顯示卡的強悍效能。

嶄新ASUS TUF Gaming GeForce GTX 1650 GDDR6顯示卡具備強大效能、絕佳散熱與強韌耐用等特點，為硬派玩家不可錯過的裝備。其搭載兩顆通過IP5X防塵認證的航太級潤滑油封軸承風扇，且配備獨家全自動製程技術製造的電路板與強化框架，讓顯示卡的散熱效能與耐用度大幅躍進，能長期穩定發揮出色效能。此外，其通過長達144小時的嚴格效能與壓力測試驗證，以及一系列的3DMark基準測試，即使在極限條件下，仍能長期維持穩定、發揮無懈可擊的性能，並經由ASUS TUF相容性測試，能與其他TUF系列產品相容，打造更勝以往的極致效能與出色散熱表現。

ASUS Phoenix GeForce GTX 1650 GDDR6顯示卡為單風扇設計的精巧外型，適合多款小型機殼裝備，內蘊出色的散熱效能，其配備單顆雙滾珠軸承設計的軸向式風扇，可大幅提升散熱效能，並採用獨家全自動製程技術技術製造，提供全方位的耐用性與可靠度，不論是升級抑或組裝電競裝備，皆可隨插即用，是玩家升級設備不可或缺的入門顯示卡首選。

(中時電子報)