新冠肺炎蔓延全球，新北市中和區正行里長陳盈君今（14日）下午與另外10個里長在錦和運動公園快閃大跳「洗手舞」。（葉書宏攝）

新冠肺炎蔓延全球，新北市中和區正行里長陳盈君今（14日）下午與另外10個里長在錦和運動公園快閃大跳「洗手舞」，藉此向里民們宣導正確的洗手方式，另外，每位里長一人一句愛的叮嚀，鼓勵里民們一起團結抗疫，度過疫情艱困期。

陳盈君與仁和里、中安里、錦中里、連和里、民安里、國華里、秀水里、福和里、壽德里、冠穗里等共11位里長下午齊聚錦和運動公園，11名里長們快閃大跳「洗手舞」，藉此向里民們宣導正確洗手方式，儘管動作有些生疏，卻讓里民們印象深刻。

活動中，中和區長賴俊達也受邀到場替里長們加油打氣。賴俊達表示，民眾對抗疫情期間，可以透過如此活潑、生動的方式宣導，擺脫以往的制式化宣導，反而更能深植民眾心中，達成宣傳防疫的效果，「里長們的活力，也為疫情注入一股暖流。」

陳盈君表示，活動由11位里長一起發起，里長與里民們最直接，反而更能宣導正確觀念給民眾。

「口罩戴好戴滿！」中安里長李謙國說，搭乘大眾運輸工具、進入市場、人潮聚集處都要戴上口罩，且口罩要遮住口鼻；另外很重要的是民眾不可隨意丟棄口罩，一定要確實丟進垃圾桶。

(中時 )