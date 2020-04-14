新冠肺炎疫情蔓延至全球，許多國家為了防疫紛紛採取相關措施，而日本也強制要求所有入境者都要接受新冠病毒篩檢，不過檢測結果需等待1至2日，因此若是入境者沒有家人前來接送，旅館又客滿時，就只能站住在機場大廳臨時搭建的「紙箱床」。

有網友在推特上表示，他8日從越南搭機抵達東京成田機場，填寫入境表格後，會有人拿棉花棒深入鼻子內取樣黏膜，之後送去檢測，篩檢結果會在1-2天後出爐。不過在等待結果出爐的期間，入境者不能搭乘大眾運輸返家，若是沒有親友可以接送，就必須前往臨時旅館居住，但如果遇上旅館客滿的情況，就得暫居在機場大廳臨時搭建的「紙箱床」。

（圖／翻攝推特@misachasu0209）

日本厚勞省表示，這種安置方式是必要時刻才會使用，若是旅館有空位了，就會安排旅客入住。而每個紙箱床上除了有床墊、棉被、枕頭外，每個人都會有個餐盒，裡面包含餐包、抹醬、果汁、餅乾等。

不過用紙箱來隔絕入境者的方式，讓網友相當疑惑這樣真的可以隔絕病毒嗎？是否會更容易造成感染？不過也有網友認為，「這樣很好了，等候延遲班機時連睡袋都沒有」。

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(中時電子報)