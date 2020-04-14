新冠肺炎嚴重肆虐全球，也重創好萊塢影圈，許多大明星紛紛開始降低外出頻率待在家，影視工作也幾乎全面停擺，受衝擊的還有追在明星後面搶獨家的狗仔、攝影師，大喊「要擠出報導比以前更難，不知以後如何做下去？」

歐美國家有許多大型狗仔照片網站，多是依靠賣明星照片給報刊雜誌維持營運，然而現階段卻因新冠肺炎疫情，導致明星們幾乎全都宅在家，以往有大量演藝人員聚集的洛杉磯、紐約也陸續關閉公眾場所，狗仔們沒有明星倩影可捕捉，面臨嚴重的生存危機。

根據《三立新聞》報導，「X17圖片庫」的老闆納瓦雷日前接受專訪時就表示「以往能夠堵到明星的機場、健身房等地現在幾乎都沒什麼人，餐廳呢？玩完了，而且目前根本沒有人晚上還會去夜店。」就算偶爾拍到明星出門，多半也是大家戴口罩、出門採買的畫面，並不特別吸引人。

前英國王室成員哈利王子和老婆梅根已經搬到加州，成為狗仔能拍攝的「救星」。（圖／翻攝自IG＠sussexroyal）

納瓦雷坦言，如今民眾只能待在家中防疫，心情苦悶的他們不會想看到平日閃亮動人、感覺活在雲端上的明星們也一樣失去精彩，狗仔現在能拍到的照片，反而不能紓解民眾現實的鬱悶。所幸前英國王室成員哈利王子和老婆梅根已經搬到加州，納瓦雷興奮表示，相信會有很多人對「前王室成員」的照片感到興趣。

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(中時電子報)