洪鈞元與大家座談分享創作心路歷程。（許素惠攝）

虎科大藝術中心主任王文瑛稱讚洪鈞元是優秀藝術家。（虎科大提供／許素惠雲林傳真）

洪鈞元影像創作個展虎科大登場

洪鈞元影像創作個展「你是哪裡人」即日起至4月30日在國立虎尾科技大學藝術中心展出，內容為系列作品，共分成3組影像，分別為「你是哪裡人-1981」、「你是哪裡人-1990」以及「你是哪裡人-2020」，記錄藝術家與其家人生活及心靈轉化的歷程，未來計畫拍攝第四個系列。

今日開展時，洪鈞元特別和觀賞者座談，分享創作心路，指透過時間的切分，將自身生命歷程中的重要事件以不同的表現手法同時呈現，包含動態舞蹈的拍攝、破碎的玻璃以及各種聲音及人物的串聯，勾勒出對「家」的認知，挑動一般人對於home sweet home的既定概念，呈現出現實社會中許多人，對於所謂「家」的無法定義。

虎科大藝術中心主任王文瑛表示，洪鈞元的作品主要以錄像創作為主軸，透過錄像來反射自身的生命經驗以及對過去經驗的探問，並以創作不斷挖掘自身於成長過程中的生命軌跡，從一件件的錄像作品中，再一次一次地重整出對於自我、家庭及社會的身分確認。

洪鈞元目前就讀國立台南藝術大學藝術創作理論研究所博士班，並於國立高雄師範大學視覺設計系擔任兼任講師，其作品近幾年獲得國內外多項影展入圍即獎項，今年更獲得德國柏林revolution獨立影展入圍、法國Rencontres Internationales Paris／Berlin影展入圍，錄像作品〈缺席〉於2019年獲選丹麥哥本哈根60秒錄像藝術節評審團十大最佳影片、觀眾票選最佳影片獎等。

(中時 )