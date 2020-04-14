為幫助用戶在疫情期間更方便地利用數位工具處理文檔，Adobe 宣布將在 Document Cloud 中啟用更多免費工具和服務，並於 5 月 31 日截止前延長新企業用戶的 Adobe Sign 免費試用期至90天。頗受歡迎的免費 PDF 工具 Adobe Acrobat Reader DC 和 Adobe Scan 目前仍是對所有使用者都維持免費。

Adobe Acrobat DC 應用程式可以可靠地檢視、審閱、評論、填寫、分享和簽署 PDF 文件。由於 Acrobat Reader DC 已連結至 Document Cloud，因此從任何地方均可輕鬆使用 PDF 來作業，甚至可以自 Box、Dropbox、Google Drive 或 Microsoft OneDrive 存取文件。Acrobat Reader DC 是原始的 PDF 閱讀器、普及率也最高，一直都是桌機和行動裝置上最好的免費 PDF 應用程式之一。

免費的 Adobe Scan 應用程式則提供隨身掃描功能，可輕鬆地將任何紙本文件（合約、表格、名片、作業等）轉換為高品質 PDF，並做更多後續的處理。而在幕後，Adobe Scan 使用人工智慧（Adobe Sensei）自動增強掃描檔、調整透視並檢測文件邊界。當人不在辦公室或教室卻仍然需要處理文件時，便可以用數位方式填寫、註釋、簽署、發送和保存紙本文件。

Adobe Acrobat DC的訂閱用户能在PDF文件上進行更多處理，例如發送文件進行分享合作審閱、與其他文件類型相互轉檔、壓縮以減少文件大小等。現在，Adobe 於桌機、線上和行動裝置上免費提供分享合作 PDF 文件的功能，用戶將不再需要以電子郵件發送 PDF 附件、管理版本和進行審閱，只需分享一個 PDF文檔，不限人數的審閱者都可以於同一個地方檢視、評論和解決分歧，省却文件反覆來回寄送的麻烦。除了使用安裝在桌面的軟體或應用程式來處理 PDF 文件外，也可以用線上網頁版的 Acrobat 工具作業。Adobe 擴大免費使用轉檔和壓縮工具的權限至5月31日，至每天最多可使用10次。用戶可輕鬆地將 Microsoft Word、Excel、PowerPoint 和 JPG 檔轉換為 PDF、或縮小 PDF 文件檔案大小，方便透過連結或電子郵件進行分享、檢視或審閱。

Adobe Sign 幫助客戶簡化簽名過程，使用戶和團隊可以更輕鬆地從任何地方準備和發送等待簽署的文件。為了使流程更加簡易，Adobe 將把新的小型及大型企業用户的 Adobe Sign 免費試用期延長至 90 天。於5 月 31 日截止前，註冊免費的 Adobe Sign 試用版，無需承諾購買即可使用其管理關鍵文件和電子簽名。

(中時電子報)