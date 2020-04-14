新北市農業局推動「無現金智慧化交易」，承銷人只要掃描QR CODE，將現金存入承銷卡，即可在拍賣時採無紙化交易，減少現金接觸。（新北市農業局提供／許哲瑗新北傳真）

過去果菜批發市場多採現場喊價，人潮擁擠且過程費時，新北市農業局推動「預約交易」，承銷人可透過線上系統喊價、訂貨，再到市場實體取貨；農業局表示，隨著疫情延燒，今年3月使用率較往年成長0.5成，承銷人有需求可向果菜市場申請，減少人群接觸也響應環保。

農業局農牧科長游富鈴表示，近年推動「預約交易」方式，承銷人透過市場的專屬線上系統，說明貨品需求、條件並線上出價，由系統協助媒合適合蔬果或肉品，再以ATM等線上支付，成交後即可到現場取貨，免去排隊、人擠人的供貨高峰。

游富玲表示，隨著疫情延燒，不少承銷人避免人潮聚集，改採預約交易，3月間板橋果菜市場使用比例約1.5成，三重果菜市場約1成，較往年增加0.5成，佔比雖不高，但短期內迅速成長，可見批發模式轉變，有需求承銷人可向果菜市場申請。

此外，早年果菜市場拍賣過程，須採現金交易、紙本打單，行政流程耗時費力，大筆現金也引發安全疑慮，農業局2017年推動「無現金智慧化交易」，承銷人只要掃描QR CODE，將現金存入承銷卡，交易時「一卡在手」就能完成付款，減少現金接觸，也避免呆帳、貨款拖延等問題。

游富玲指出，過去僅三重與板橋果菜市場、新北家禽合作社採「無現金智慧化交易」，樹林肉品市場配合新冠疫情影響，也在今年3月跟進，達到全市批發市場全面「無紙化」的目標。

(中時 )