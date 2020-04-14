新北市動保處攜手新北市獸醫師公會，推動線上問診、藥物宅配服務，減少寵物看診人潮，保障毛寶貝就醫權益。（新北市動保處提供／許哲瑗新北傳真）

新冠疫情延燒，遠端會議、遠端教學陸續興起，新北市動保處攜手新北市獸醫師公會，推動線上問診、藥物宅配服務，獸醫師可針對有就診經驗、症狀輕微的寵物，透過視訊、LINE線上看診，減少寵物看診人潮，也保障毛寶貝就醫權益，目前僅2家動物醫院實施，持續推廣中。

「飼主不敢出門，來回奔波更是不便！」承大動物醫院獸醫師馬祥勝指出，針對長期看診的寵物，飼主往往得每月、甚至每週來回動物醫院奔波，不論時間金錢都是一大壓力，透過寵物視訊看診，增加醫療服務便利性，也提供飼主線上醫療諮詢，適逢疫情尖峰，也可減少動物醫院內人潮群聚風險。

板橋聖博動物醫院獸醫師陳穆村說，新冠疫情造成人心惶惶，近期就診人潮減少3成，透過視訊、LINE等線上方式，確認寵物身體狀況，再將所需的藥物宅配到府，像是犬心絲蟲藥、跳蚤藥、耳滴藥、點眼藥、皮膚噴劑等慢性處方藥物，方便飼主在家照顧寵物。

新北市動保處代理處長楊淑芳表示，新北市共247家動物醫院，陸續邀集動物醫院響應中，線上看診提供點眼藥、皮膚噴劑等慢性病處方藥物，若為外科手術、明顯瘡傷、管制藥品等病徵，仍須至動物醫院實體問診，保障寵物就醫權益。

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