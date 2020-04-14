新冠肺炎疫情衝擊金融市場，財信傳媒董事長謝金河表示，這是百年一遇的世界，並以橋水基金的慘烈經驗為例，強調「現金從來不是王，現金是過客」，聰明的投資家會保留足夠的現金，如股神巴菲特一輩子屹立不墜，在於他一直擁有「足夠的現金」。

謝金河在臉書撰文指出，這次疫情撞擊世界的力道十分猛烈，對金融市場衝擊更是巨大，股市波動更是前所未有；美國道瓊工業指數一下子大跌11000點，一下子又彈升5795點，投資人置身其中，稍不小心，身家財產可能一夕蒸發。

他強調，在大浪襲來之際，心境的調適非常重要，千萬不要走極端！最具體的例子就在眼前；這次大震盪中，美國知名資產管理公司橋水(Bridgewater)差一點破產，很多檔ETF都被橋水殺得很慘。最近橋水創辦人Ray Dalio又有驚人之語，他說現金不是王，現金是垃圾！

謝金河認為，其實現金從來不是王，現金是過客，對聰明的投資家來說，保留足夠的現金，可以在資產價值崩跌時換入更廉價的資產，巴菲特一輩子屹立不墜，在於他一直擁有足夠的現金。「但現金也不會是垃圾，除非這個國家滅亡，鈔票變壁紙，或是鈔票印太多，最後出現惡性通膨，否則現金具有一定的價值。」

他說，這次疫情重創世界，投資者的恐懼到達歴史最高點，但大家發現全球印鈔機都沒有停下來，但美元依然搶手，這是因為全世界的人都以美元交易或把美元當現金儲存。當資產價格殺得夠低時，現金購買力大增，真正的投資家是精於掌握時機，精準把現金轉變成資產的人。

謝金河表示，這次金價大漲，油價大跌，股市激烈波動，都是史上罕見！在劇變中，保持冷靜的頭腦，敏捷的身手，可能是未來的贏家！過度樂觀或極端悲觀，可能會把自己逼入死巷！

(中時電子報)