HAPPY GO Pay即日起再添中國信託、新光、匯豐三銀行的合作,總計共十家銀行可綁定信用卡,指定銀行再享最高10倍點數回饋!隨著百貨母親節檔期正式開跑,HAPPY GO旗下iCONNECT智能數據也公布最新調查顯示,即使疫情期間,仍有八成以上的卡友仍習慣到百貨挑選禮物,對此,HAPPY GO也攜手遠東百貨推出母親節扣點快閃活動,推出史上最優的50點兌換200元紅利券,滿額再抽汽車大獎,並和遠東SOGO推出「美麗100%滿額贈」活動,希望在防疫期間助攻百貨公司母親節檔期,讓卡友以最感心的折扣優惠向媽媽表心意。

HAPPY GO鼎鼎聯合行銷公司顧客經營業務部副總經理李明城表示,HAPPY GO Pay自推出後,有效吸引年輕卡友使用,其中以31-50歲為主力客群,且屬於高貢獻/高消費(VVIP)卡友的佔比高達七成二,消費力相當可觀,是整體卡友的5~6倍之多。為服務廣大卡友,HAPPY GO Pay本月開始將合作的銀行信用卡一口氣擴大為十大銀行:遠東銀行、花旗銀行、聯邦銀行、華南銀行、第一銀行、新光銀行、玉山銀行、匯豐銀行、中國信託銀行及台新銀行。即日起至6月30日,除台新銀行之外,皆享消費滿額最高10倍回饋,再享單月累積回饋、單筆滿額贈等優惠,並宣布新合作銀行的上線優惠,包括中國信託綁卡單筆消費不限金額即贈100點,匯豐銀行綁卡單筆消費滿100元即贈50點。百貨通路使用HAPPY GO Pay滿2,000元送160點,滿5000送400點。

今年母親節檔期雖然受到疫情衝擊,但根據iCONNECT智能數據行銷調查,若通路有消毒服務並祭出超殺優惠,仍有近七成的卡友願意出門消費,並表示只要戴口罩做好消毒動作,於室內保持1.5公尺「社交距離」,百貨仍是購買禮物的第一首選。至於選購品類,則仍以美妝保養為主,營養保健品在防疫期間異軍突起竄升至第二名,生活家電類則是因應自煮商機位居第三名。至於禮物預算約$3,000-$10,000元之間,更有近二成卡友選購金額無上限。

迎接溫馨母親節,遠東SOGO即日起至4月26日推出「美麗100%滿額贈」,忠孝館1F化妝品區當日單櫃消費,憑電子發票及銷貨明細,滿6,000元可兌換Kinyo8吋充電USB充電式電扇或HAPPY GO點數680點;滿20,000元可兌換大家源大廈扇或富士電通12L立式雙層電烤箱,另有「HAPPY GO品牌有禮特別贈」攜CHANEL、Dior、SK-II、ESTEE LAUDER等22間美妝品牌,當日單櫃滿12,000元,再贈SOGO商品禮券400元;即日起至4月27日亦有「美麗馨意 點點換現金」活動,可用200點換100元母親節購物金。

遠東百貨自4月16日起祭出母親節扣點快閃活動,卡友可享50點換200紅利券(註1),活動期間持HAPPY GO卡於全館當日單筆消費每滿2000元並成功累點,再享驚喜抽汽車的機會!另外,為力挺防疫天使,4月16日至5月12日推出專屬醫護人員加碼活動,凡醫護人員持醫護證件即享百貨服飾滿5,000元送500外,還可兌換「HAPPY GO點數100點」,不限金額憑發票還可兌換沙威隆抗菌洗手露。HAPPY GO持續擴大多元的累兌點管道,並提供最超值的累兌比例備戰母親節活動,預計帶動高頻次的兌點潮,為百貨通路迎戰第二季業績續添柴火。

(中時電子報)