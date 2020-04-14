彰化縣長王惠美（中）14日在縣立圖書館說故事為閱讀活動宣傳暖身，小朋友們各個睜大眼睛專心聆聽。（謝瓊雲攝）

彰化縣文化局4月23日起至6月28日規畫一系列「世界閱讀日─與世界同行」活動，除了主題書展及好書聯展之外，還有說故事導讀，及解謎遊戲、看見彰化詩情等，參加者可集點拿禮物。（謝瓊雲攝）

彰化縣文化局4月23日起至6月28日規畫一系列「世界閱讀日─與世界同行」活動，除了主題書展及好書聯展之外，還有說故事導讀，及解謎遊戲、看見彰化詩情等，參加者可集點拿禮物。（謝瓊雲攝）

423世界閱讀日，彰化縣文化局規畫一系列活動，自4月23日至6月28日在彰化縣立圖書館登場。彰化縣長王惠美14日在縣立圖書館，與說故事機器人「阿圖」攜手為小朋友說故事，邀請親子踴躍參與活動，與閱讀同行。

王惠美表示，除了主題書展及好書聯展之外，還有說故事導讀，及解謎遊戲、看見彰化詩情等，集點拿禮物，縣府將會嚴格管控防疫措施，讓家長安心；她也感謝彰化縣不動產開發商業同業公會，拋磚引玉捐出33萬元圖書經費，讓閱讀向下扎根。

王惠美說，今年埔鹽、伸港、線西3鄉鎮圖書館都榮獲教育部「108年臺灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告」全國獎項，藉由閱讀提升彰化縣競爭力，防疫期間，她也呼籲縣民多多向利用借閱電子書，免出門、在家就能享受讀書樂趣。

彰化縣文化局指出，3場說故事導讀活動在縣立圖書館4樓會議室、2樓兒童說故事區舉行，適合親子參與。5／3 14：00《彰化扇形車庫火車頭旅館》故事導讀限20人參與；5／31、6／21兩天14：00《彰小猴嬉遊記》說故事＆DIY，每梯次僅20組親子，現場排隊入場。

文化局表示，凡參加「縱橫半線-字謎藏在格子裡」及「看見彰化詩情」活動，並於縣立圖書館借閱圖書、DVD及電子書，即可蓋章集點，兌換精美獎品。利用國立公共資訊圖書館電子書服務平臺借閱電子書，也可集點蓋章兌換獎品，活動詳情可上彰化縣文化局網站「最新消息」(http：／／www.bocach.gov.tw)查詢。

(中時 )