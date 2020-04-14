新北市政府各機關去年度採購身障庇護工場產品總金額達新臺幣6,604萬元，近兩年合計採購金額更達1億3,290萬元，為六都第一，新北市副市長謝政達14日特別頒發獎座表揚，感謝市府各機關於業務執行之際亦能關注弱勢，並共同為庇護員工加油。經統計以消防局、秘書處及稅捐稽徵處分別名列各組第一名，在庇護工場所提供的多樣化商品中，以印刷、烘焙、刻印類服務為公部門採購大宗。

新北市勞工局長陳瑞嘉表示，新北市現有26家庇護工場，超過500位以上的身障朋友在這些工場努力工作，為推廣庇護工場產品的銷售，讓庇護員工自食其力，勞工局率全國之先，訂定「本府各機關支持訂購本市庇護工場產品競賽計畫」，共區分一級機關業務組、幕僚組及二級機關等3個組別，包括學校等合計超過470個以上的機關單位參加，在市府各機關單位不遺餘力的支持與推動下，用政府採購的規劃與需求協助庇護工場永續經營。

提升庇護工場產品競爭力一直是勞工局努力的目標，包括淡水小羊苗、愛盲、糕菲膳工坊、喜憨兒與愛不囉嗦體驗館等，在108年度均獲得企業青睞客製化打造股東禮或員工禮大單挹注支持，勞工局更與勝利基金會合作，設立全國首家結合社會住宅的「勝利便利商店林口社宅店」庇護工場，另亦與喜憨兒基金會合作推出第6屆「新北庇護禮-花采飛揚」禮盒，由勞工局主動導入烘焙技術與專家共同設計企劃，以花草為主題研發4款全新口味的手工餅乾，更是全國創舉。

勞工局表示，未來會持續強化工場與外在競爭性就業市場的互動，整合庇護工場營運方向，使身心障礙者有機會離開「工場溫室」，成功進入一般職場；同時也呼籲其他企業如有選禮需求可共襄盛舉，發揮社會責任，購買新北市優質的庇護產品，創造更多身障者就業機會。可至「新北市庇護工場網路商城」包含「yahoo奇摩超級商城」、「pchome商店街」、「MOMO購物」及「蝦皮購物」等四家平台，均可下單採購，歡迎企業與市民朋友一起用消費力挺庇護工場，共同支持身心障礙者就業。

(工商 )