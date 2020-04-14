「新型冠狀病毒肺炎」防疫期間，勞動部勞保局提醒，從6日開始已經規範民眾入內洽公一律配戴口罩，辦事處因屬密閉空間，要求民眾洽公應依規定配戴口罩，對於未配戴口罩民眾則請其在戶外專區等候，由服務人員依抽號序為其服務。

中央流行疫情指揮中心在1日公布「社交距離注意事項」後，勞保局各辦事處乃積極部署，並於清明連假後6日即配合實施，除了各地辦事處入口除備酒精供防疫使用，請洽公民眾配合戴口罩，並全面實施測量額溫，若測量出體溫異常，由專人引導服務。

另外，勞保局也標示排隊安全間距，控管及分散洽公人潮，設置排隊間距標示及進、出口動線，以減少人與人接觸機會；間隔洽公座椅，擴大洽公等候椅前後排間距，並採「梅花座」方式保持安全距離；另於地面劃設座椅框線，避免座椅位移影響安全距離；服務櫃台架設透明防疫隔板：避免洽公時近距離接觸而相互感染，以維護洽公民眾及辦事處所屬同仁健康。

(工商 )