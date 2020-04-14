彰化縣衛生局擴大規範戴口罩對象，不只是餐食料理人員，即日起全縣餐飲小吃食品營業場所工作人員，都須在工作場所戴口罩，避免飛沫傳染，先進行為期一周勸導，22日起正式展開稽查，違者將依法開罰。（彰化縣衛生局提供／謝瓊雲彰化傳真）

民以食為天，即使新冠肺炎疫情延燒、百業蕭條，但餐飲小吃食品業仍是民生消費主力；彰化縣衛生局為防止飛沫傳染，宣布14日起全縣所有食品營業場所從業人員全部戴口罩，勸導期1周，22日起違者依違反《傳染病防治法》開罰3000元至1.5萬元。

衛生局科長林毓芬指出，新制主要對象，包括餐飲業、冷飲店、小吃店、烘焙業、超商、超市、大賣場及傳統市場攤商等，食品販賣業工作人員；主要是防止飛沫傳染，口罩種類如布口罩、紙質口罩、活性碳口罩、海綿口罩等都可以，未來一周將加強宣導勸導。

中央流行疫情指揮中心日前已針對夜市、傳統市場和商圈業者，要求攤商和消費者應全程佩戴口罩，只不過強制規範對象並非全部餐飲小吃業者與賣場業者，6都中僅新北、台中依《食安法》要求餐飲業料理者（廚師）須強制戴口罩。

考量到廚師以外的工作人員，若在餐飲店、賣場攤位等工作場所講話，恐有飛沬產生，因此彰化縣衛生局擴大規範《傳染病防治法》適用對象；事實上許多連鎖餐飲業早一步都已主動要求員工戴上口罩，有麵館、自助餐業者就說樂見同業一起跟進，不只防新冠肺炎，也防其他細菌病毒，更加安全衛生。

林毓芬呼籲，食品業從業人員在工作時，若手部不小心觸碰到口罩外層，就應立即洗手，防止遭受污染的手部，再觸摸其他的地方造成傳播；她也建議民眾若用餐尖峰時段，不妨多考慮外帶，降低病毒傳染機率。

(中時 )