南投縣政府製作紓困圖卡，簡明扼要，讓民眾一目了然。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投縣政府製作紓困圖卡，簡明扼要，讓民眾一目了然。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投縣政府製作紓困圖卡，讓民眾一目了然。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

因應新型冠狀病毒肺炎疫情，中央各部會都推出紓困及振興方案，但是，方案太多，民眾反而看不懂！南投縣長林明溱希望透過淺顯易懂的小圖卡，化繁為簡，讓需要的民眾一目了然，同時又能迅速找到服務窗口及電話，便於聯繫洽辦。

肺炎疫情重創經濟，各行各業都遭受波及，中央政府推出各項紓困及振興經濟方案，協助民眾及企業解決問題，當然是現階段最迫切的議題；不過，中央提出的紓困振興專案琳琅滿目，一般民眾卻看得「霧煞煞」！

新聞及行政處長林琦瑜表示，因為縣長要求以簡單扼要的圖表，讓民眾快速了解紓困措施及內容，因此，請各局處提供紓困資料，再據以分門別類製作圖卡，並且透過網路及Line廣為宣傳。

目前，縣府已經推出企業資金紓困、建築工程工期展延、休閒農場貸款補貼、縣有非公用不動產承租戶申請展延繳納租金；房屋稅、地價稅、使用牌照稅申請延期或分期繳納、安心即時上工等圖卡，並將配合後續政策需求推出更新版。

(中時 )