環狀線中和站周圍部分社區因捷運施工、地下民生管線繁雜等障礙，導致未能完成汙水下水道接管，新北市水利局最後採取鋼套管內人工挖掘方式，日前順利完工。（新北市水利局提供／葉書宏新北傳真）

新北市環狀線中和捷運站旁部分社區用戶前因捷運施工，周邊路段地下民生管線繁雜等障礙因素，未能於中央執行汙水下水道工程之時程內完成接管。新北市長侯友宜上任後指示水利局主動協調及重新調查研議解決，該路段汙水下水道與881戶用戶接管工程已於3月底終於完成，可大幅提升住宅周邊環境品質。

新北市中和區中山路二段沿線區域屬中和第二期汙水下水道實施計畫範圍，於105年內政部營建署已完成大部分用戶接管，惟獨中和捷運站旁部分用戶之施工路徑及用地取得與捷運環狀線工程重疊、周邊路段配合捷運建設調整下地之各民生管線錯綜複雜。

加上捷運環狀線主體工程及道路相關設施復舊完成後，各大維生管線亦已配合往道路兩側遷移完成埋設，造成地下空間更顯不足導致該區汙水下水道用戶接管施工更形艱難。

期間地方議員、連和里朱榮凱里長、社區住戶多次反映仍有汙水接管需求，除上述施工困難之外加上捷運施工之路權已移交臺北市政府，造成行政權責交疊。

施工團隊多次評估規畫各種工法，為了避免推進機械誤傷地下管線及捷運橋墩基礎，最後研議採鋼套管內人工挖掘方式進行地下管線推進，採最少擾民之方式(工期較短、管線遷移少、且施工占用空間小，開挖破壞道路設施少，降低民怨)，申請穿越捷運高架橋墩，成功克服障礙串聯社區及周邊汙水管線。

定案設計最終決定採沉設4處深達約5公尺的小型工作井(直徑1590mm)，再由工作井與工作井間以地下鋼套管人工挖掘推進汙水管線的方式，佈設汙水管線94公尺連接社區之自設陰井與既有汙水管網後收築人孔。

取代以大規模明開挖之施工方法，減少破壞設施及縮短管線遷移所需時間，避免造成附近交通衝擊。工程自2019年12月初開始施工，期間雖仍遭遇部分障礙所幸在工程團隊努力克服下仍於2020年3月底完工。

(中時 )