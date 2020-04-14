銅鑼鄉長補選參選人古素馨。（摘自古素馨臉書）

銅鑼鄉長補選參選人謝昌年。（摘自謝昌年臉書）

銅鑼鄉長補選參選人劉彥村。（摘自劉彥村臉書）

苗栗縣選舉委員會12日至14日辦理苗栗縣銅鑼鄉長補選候選人登記，有銅鑼前鄉長李瑞庭妻子古素馨、銅鑼鄉民代表會前主席謝昌年及政治素人劉彥村等3人登記參選，預定5月16日舉行補選投票。

第18屆銅鑼鄉長李瑞廷涉嫌違反公職人員選舉罷免法，遭台中高分院判決「當選無效」確定並解職。苗栗縣選委會依法辦理補選，並於銅鑼灣會館辦理參選登記，登記首日古素馨、謝昌年、劉彥村皆在上午完成登記，截至14日計3人參選。

古素馨「代夫出征」獲國民黨苗栗縣黨部主委林祥川、立委陳超明、縣議員黃芳椿及多名代表、村長力挺，誓言贏回鄉長寶座，行銷鄉內特色，發展觀光。

謝昌年雖在這屆鄉長選戰失利，但愈挫愈勇，在前三義鄉長徐健堂及妻子陪同與支持者擁簇下，登記投入補選，展現企圖心，發展銅鑼建設與經濟。

從事營造業的銅鑼青年劉彥村則秉持服務鄉親及建設銅鑼的熱忱，投入選戰，在家人與鄉親的支持下完成登記，盼新人新政能打響銅鑼。

(中時 )