口罩實名制2.0第五期網購，自4月15日起開始預訂，此外為了讓民眾更方便購買，並減輕藥局人力負擔，3.0版本最快將於4月22日上路。不過日前有民眾到藥局領實名制口罩，打開袋子卻發現她拿到了「國旗限定版」，讓她深感困擾，便上網詢問是否有人願意交換，沒想到卻引起大批網友暴動。

由於每片口罩的裁切及圖案都不一致，加上戴著「國旗口罩」出門，恥度實在是相當高，女網友在臉書《口罩 醫療口罩 台灣製造口罩 酒精75% 防疫商品 口罩現貨即時資訊》社團徵求換口罩，「剪裁不太漂亮的立體國旗，大童和大人可以戴，小童不行...只交換！只交換！只交換！沒有要賣！」

沒想到照片曝光後，引起廣大網友熱烈討論，「好酷唷！」、「 隱藏版」、「真特別的口罩」，不過有人提出質疑，「藥局有可能換到這種口罩嗎，真是懷疑」。對此，有網友表示，「政府藥局的，此口罩在工廠在鶯歌，據我知道的土城、樹林有鋪貨」、「我前兩天看到是在樹林前站的藥房」、「土城藥局也換到國旗口罩」。

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(中時電子報)