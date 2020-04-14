臧幼俠。（臧幼俠提供）

國民黨16日將舉辦黃復興黨部主委交接佈達，黨主席江啟臣將親自監交，除新主委臧幼俠上任，前主委金恩慶同時轉任主席特別顧問。這是國民黨首度如此安排黃復興黨主委交接佈達，顯示江啟臣對黃復興的重視及尊崇。據悉，新任書記長則由前海巡署南巡局長張德浩少將出任，18位支黨部主委除了于北辰等極少數留任，將換血8成左右，除涵蓋各軍種，且包括退役中將、少將、校級、尉級及士官長，且大幅年輕化，最年輕的僅47歲，比江啟臣還小1歲。

據指出，歷屆黃復興黨部主委都由上將或中將接任，書記長則是中將接任。這次江啟臣布局黃復興人事，打破階級作法，除了臧幼俠是首位少將主委，張德浩也是繼前政戰部少將樊楚樵在朱立倫主席任內擔任約兩個月書記長之後，第二位少將書記長。臧、張都是陸官41期，同屬陸軍後勤系統，也是高雄市團管區前後任司令，兩人是同學、同袍兼舊友，而且張曾任海巡署國會聯絡人、發言人及南部地區巡防局長，閱歷豐富，與臧搭檔推動黃復興革新、爭取黨員向心力，更有默契。

知情人士說，金恩慶轉任黨主席江啟臣特別顧問，江特地在3樓主席辦公室旁為金安排一間獨立辦公室，同時也讓金安排兩位祕書，一位是追隨金多年的田永謙，另一位則是蔣仲苓擔任國防部長時的部長辦公室主任、現為黃國樑支黨部（台北市）主委陳筑藩中將，顯示江聘金為特別顧問並非虛銜，未來仍倚重金，協助臧推動黃復興黨務工作。

據指出，儘管江任命臧為黃復興黨部主委，外界及軍系傳出「異見」，但也有不少人支持江要藉由臧打破階級，推動革新及服務的理念，認為應讓臧放手一搏；而臧也曾在黨內一一反駁外界近日流言，使黨務人士見識到軍中派系的複雜及攻訐。

據悉，在金恩慶請辭後，副主委兼書記長韋渝惠、18支黨部主委也總辭。不支薪的臧幼俠除找來張德浩擔任專職書記長，另擬在北、中、南及兼顧陸、海、空、政戰等各軍種聘7至8位義務副主委，而18位支黨部主委除了6都擬由將級退將出任支黨部主委，其中黃國園支黨部主委于北辰少將，是極少數留任者之一，且在年輕化以及經歷、能力等因素下，換血幅度高達8成左右，其中跨及各軍種，且包括中將以下的軍官、士官長出身，也有曾派駐海外的武官，年齡最高65歲、最低47歲。

這是國民黨首度由尉級以下軍官、士官退役者，出任支黨部主委。知情人士說，這也是黨中央及臧幼俠認為黃復興必須打破階級觀念，以服務基層為主要任務下，首開先例的人事布局。

至於18支黨部副主委、執行長以及166區黨部主任，也是從將、校、尉級軍官以至士官，擇優秀人才出任。

據指出，江啟臣已請臧幼俠出席明天的中常會，後天則破例在常會廳安排佈達交接典禮，以及聘金為特別顧問，以示對金的尊崇、對黃復興的重視，當天18位支黨部主委也將出席佈達典禮觀禮。

(中時 )