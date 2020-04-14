美國新冠疫情最嚴重的紐約州死亡病例已突破萬人，不過州長科莫（Andrew Cuomo）同時也宣佈，紐約州「最壞的情況已經過去了」。雖然醫院每日收治病患數持續開始走低，科莫警告，現在還不是放鬆限制措施的時候，否則疫情可能隨時反彈。

據《美國之音》報導，科莫在記者會上說，病毒傳播已經能控制，這個感覺不錯。如果繼續保持理智的話，可以說最壞的情況已經過去了。但是這並不意味著現在是放鬆包括社交距離等在內的限制措施的時候，千萬不要「魯莽」行事。「我們的手握在閥門上，如果你太快地鬆開閥門，你就會看到數字馬上躥升回來。」

報導說，紐約州住院人數和需要呼吸機的患者人數都下降了，新冠病毒病例的新增速度也在減緩，但每天仍然有大約1萬1千個新增確診病例。全州目前通報了19萬5千確診病例，超過了西班牙與義大利。至於實際數字可能會更高些，因為許多症狀較輕不需住院的人被鼓勵留在家中，他們絕大多數沒有接受檢測。

紐約州新冠肺炎死亡人數周一突破萬人，占全美國新冠病毒死亡病例的將近一半。雖然疫情消息好壞參半，但是科莫說，他正在與該地區其他州長討論如何重新開放各州經濟，並讓非必要工作人員復工以及學生復課。

科莫說，「這是一個微妙的平衡」，「這次衛生健康危機的規模前所未有，都是以前從未發生過的事情。」他說，任何重新開放的計畫都將包括逐漸讓非必要工作人員重返崗位，同時要加強診斷檢測和抗體檢測。「這不是扭開開關，然後大家就走出家門，走進汽車，彼此揮手擁抱，然後經濟就啟動。不會是這樣的。」

報導說，科莫將與其他幾個州長在電話會議上討論，以制定一套彼此有協調的方案。

(中時電子報)