從中國大陸武漢爆發的新冠肺炎在全球大流行，已成為人類史上最慘重疫情。根據據世界衛生組織（WHO）公布的資料顯示，全球研發中的新冠肺炎疫苗多達70種，其中3種候選疫苗已進入人體試驗階段，但有專家警告，想趕在這個時限內推出疫苗，無疑是冒著反效果的風險。

美國的「財經內幕」(Business Insider)報導指出，WHO近日公布更新版的各國疫苗研發進度，全球研發中疫苗共有70款，其中美國和大陸共有3款疫苗已領先進入臨床實驗階段，像是大陸的康希諾生物股份公司（CanSinoBiologics）的疫苗，已進入人體試驗第2階段；美國製藥業者莫德納公司（Moderna）和伊諾維奧製藥公司（Inovio Pharmaceuticals）開發的疫苗也已進入人體試驗階段；嬌生集團與賽諾菲集團（Sanofi SA）等企業也入續投入研發。

全球研發中「新冠肺炎疫苗」達70種，3種進入人體試驗。（圖／Business Insider）

根據美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇（Anthony Fauci）也表示，美國至少要12到18個月，才能推出新冠肺炎疫苗；不過有專家警告，倉促推出的疫苗可能會有反效果。

曾經是輪狀病毒疫苗的共同研發人歐菲特（Paul Offit）在接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時出，當他佛奇指12到18個月推出疫苗時，他認為是太過樂觀。按照程序，新疫苗一般要求是要有實驗室階段，接著進入動物實驗，然後由一小批人進行測試，再進入較大規模的人體試驗，以觀察疫苗是否有效。不過美國保健新聞網站Stat News指出，有些廠商因為急於開發疫苗，會選擇跳過動物實驗階段。

專家擔心，如果疫苗跳過任一步驟，恐會導致反效果的風險，例如可能引發「抗體依賴性增強反應」，即病毒利用抗體增強感染的過程，建議廠商還是不要倉促推出疫苗。

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(中時電子報)