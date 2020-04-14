因為少子化，許多私立高中職招不到學生而面臨退場，教育部最近提出「私立高級中等以上學校退場條例草案」，經主管機關認定列為專案輔導學校，且未能於3年內免除專輔或轉型，僅能停辦後解散。這個法令同時設定落日條款，有效期到121年12月31日止。

教育部原制定「私立大專校院轉型及退場條例」草案，但因為許多私立高中職也招不到學生面臨退場，因此將適用範圍擴充至私立高中職。教育部將廣徵意見後調整草案內容，然後送行政院，再送立法院審議。

根據草案內容，私立高中職一旦被列為專案輔導校，改善期間以3年為限，逾3年未免除專案輔導學校，教育部將命其全面停招，並於停招1年後停辦。

草案也增加基金墊付作法，專輔學校董事會經主管機關重組後，學校維持正常運作所需資金、支應教職員工退休或資遣等費用、法人解散清算所需費用得申請退場基金墊付，於法人解散清算時歸墊。

草案也賦予賦予教育部解散董事會權力！教育部作成專輔學校全面停招處分時，同時解除該校全體董事職務，再指派公益董事（含該校教師）重組董事會。同時，學校停辦後2個月內，董事會應向教育部申請法人解散，剩餘財產僅能歸屬地方政府或退場基金。

(中時 )