吳青峰《太空人線上影展》超現實藝術實驗二部曲〈水仙花之死〉和〈男孩莊周〉MV將於4／15上線。環球唱片提供

吳青峰《太空人線上影展》超現實藝術實驗二部曲〈水仙花之死〉和〈男孩莊周〉MV將於4／15上線。環球唱片提供

吳青峰首張個人專輯《太空人》，將音樂觸角延伸到視覺，舉辦線上《太空人影展》，繼上週釋出奇幻想像二部曲MV〈譯夢機〉和〈回音收集員〉之後，15日首播藝術實驗二部曲MV〈水仙花之死〉和〈男孩莊周〉。

〈水仙花之死〉邀請陳珊妮擔任造型統籌，吳青峰戴上淺色瞳孔變色片及畫上雀斑的模樣，被工作人員戲稱很像外國人。有趣的是，拍MV時找來了5個和吳青峰身形及髮型相似的演員當分身，放眼望去，彷彿是複製人一般，常常發生工作人員要找吳青峰，卻不小心錯認演員的幽默狀況，讓工作人員數度驚慌大喊「青峰你在哪裡？！」

〈男孩莊周〉則是專輯內最不可測的MV，談宗藩大膽提議要打造青峰專屬的〈男孩莊周〉濾鏡，並透過社群軟體，向歌迷募集使用這個濾鏡拍攝的影片，然後剪輯成MV。

吳青峰表示，「這兩首歌曲大概是全專輯裡最難拍的兩首歌」，一度因為想不到要和哪位導演合作而苦惱許久，後來透過好友陳珊妮的關係，找到談宗藩導演來拍攝，才終於鬆了一口氣，他滿意的大讚：「每一格畫面都是精品。」

(中時 )