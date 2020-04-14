因應新冠肺炎疫情，要求搭大眾運輸戴口罩，有的民眾可能因口罩不足，或認為搭公車大眾運輸人較多，改為自行開車騎機車，造成公車搭乘人數下滑，交通局強調，要落實公車穩定服務，打造台中市公車品牌，建立民眾對大眾運輸的認同感，培養使用習慣。

交通局葉昭甫表示，台中市每日有超過35萬人次搭乘公車，為避免疫情擴散，市府依中央流行疫情指揮中心指示，要求民眾搭乘公車等大眾運輸工具，應全程佩戴口罩，部分忘記佩戴的乘客，經駕駛員提醒後大都會立即戴上。

針對疫情非常時期，難免影響民眾搭車意願，市府提出公車運量提升策略，包括配合捷運綠線通車期程，進行公車路網調整，強化軌道 與公車系統之連結，置轉運中心，提升公車路網營運效率，落實公車穩定服務打造台中市公車品牌，培養使用習慣，且採滾動式檢討市區公車路網。

交通局統計，在各級學校開學後，平日運量 較寒假期間回升，但假日民眾減少外出及搭乘公車，3月中下旬受到確診病例增加影響，整體運量較3月上旬略減。

市長盧秀燕強調，公車運量下滑，但不會影響路線和班次，過去民眾從甲安埔到市區，往返最高要付120元，雙十公車上路後，來回只要20元，以通勤族每個月上班22天來說，等同每個月省下2200元，讓市民便利通勤兼顧環保。

(中時 )