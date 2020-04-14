為防範新冠肺炎疫情蔓延，證交所呼籲，投資人或證券商、投信投顧公司所屬員工，如欲申請查詢證券集中交易市場帳戶或交易資料，可直接透過證交所「投資人個人資料查詢系統」進行查詢，不僅不受時間與地點限制，而且較現場查詢更快速、安全且便利。

證交所提供「網際網路」、「透過券商通訊發函」及「現場」等3種方式，予投資人申請查詢本身開戶交易狀況，惟為因應新冠肺炎疫情，並遵循指揮中心的指示，目前台北101大樓及證交所辦公場所，均已採取量體溫、戴口罩、填寫「健康聲明書」等諸多防疫措施。

考量投資大眾現場查詢的不便、以及交通往返或現場排隊產生之群聚感染風險，證交所建議投資人，可比照買口罩由藥局排隊改為網路預購的進化模式，藉由使用「自然人憑證」或「證券下單憑證」或「工商憑證」，採取網際網路查詢方式，操作上如有任何問題，可洽詢投資人服務專線：02-27928188。

若欲查詢「股票庫存明細」、「被繼承人集中保管有價證券資料」等資訊，可請逕洽臺灣集中保管結算所，聯絡電話：02-27195805。

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