科妍（1786）14日宣布，旗下海捷特加強型（HYAJOINT Plus）一針劑型關節腔注射劑，取得台灣健保給付核價，5月1日起生效。科妍表示，該產品經過臨床驗證療效可維持長達一年的一針劑型關節腔注射劑，屬新功能類別的特殊材料，指標意義濃厚。

依據產業調查報告，全球關節腔注射劑市場一年約22億美元，年複合成長率近10%，一針劑型更高達30％以上。退化性關節炎常見於55歲以上人口，發生機率為三分之一，隨著人口老化，此類產品每年需求呈現二位數成長。

依據內政部統計，2020年65歲以上老年人口已達360多萬人，因此退化性關節炎人口數在台灣估計近200萬人左右，而依據健保局公布2018年關節腔注射劑施打數量推算，國內每年僅20多萬人次注射關節腔注射劑，因此，關節腔注射劑在國內應有5倍以上之成長空間。

科妍表示，目前市面上的關節腔注射劑依療程分為五針、三針及一針三種劑型產品，每週注射一針，效能維持半年。美國一年有將近11億美元市場，是全球最大的單一市場，而美國的一針劑型產品進入市場，三年內市佔率從不到10％，迅速超過50％，全球龍頭賽諾菲一針劑型關節腔注射劑Synvisc-One在美國市場年度銷售金額超過3億美元，可見一針劑型產品已是未來不可擋的趨勢。

台灣的健保原先僅對於五針及三針劑型給付療程，一針劑型則由患者自費，因此一針劑型產品使用數量無法有突破性增加，但透過健保署此次一針劑型產品的給付核價，將有效引導治療退化性關節炎的醫療資源到更具效能的一針劑型療程，可使科妍一針劑型產品台灣市場的銷售量，得到突破性的增長。

科妍表示，此次獲得健保核價的一針劑型品項，根據臨床試驗結果，是全球首家具有長達一年效能的產品，每年僅需施打一次，目前包含美國FDA核准的Synvisc-One、Monovisc、Gel-One及Durolane等四項一針劑型產品，效期僅為半年，該公司一針劑型產品之性能及療效達歐美各大品牌產品的2倍，不僅技術含量大幅超越，也能夠大幅減少進出醫院次數，減少交通時間，增加病患用藥的便利性。

由於近來各類突變新型病毒狀況日趨，科妍預期該產品可有效減少進出醫院次數，勢必成為市場新寵，加速取代傳統五針及三針劑型療程，並搶佔效能僅為半年的一針劑型國際競爭對手的現有市場。

未來，科妍將憑藉一針劑型長效優勢，持續進軍美國及中國大陸全球最重要的兩大市場。

(工商 )