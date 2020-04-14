開放銀行在台灣起步較晚、迄今進度才到第二階段，政治大學金融科技中心主任王儷玲建議，台灣非金融業的業者反而要因此更加快腳步，尤其第三方服務業者（TSP）的應有超前準備，將攸關開放銀行在台灣推動能否成功。

此波疫情改變許多原訂的商業計畫或行動，原本在進程中的開放銀行，在台灣快被遺忘，王儷玲指出，政治大學金融科技中心追蹤英國的現況，加總達204家的英國TSP業者，在疫情期間提供可串聯多間金融機構的中小企業借貸與債務整合服務，如AcconutScore、Swoop、Ducit.AI、Plaid等，成功協助中小企業紓困方案渡過疫情期間。

政治大學金融科技中心今（14）日偕同安侯建業聯合會計師事務所（KPMG）與環奧國際驗證公司（TCIC），針對台灣開放銀行第二階段舉辦第三方服務業者合規標準的網路直播說明會，並將目前研究成果在線上釋出。

王儷玲表示，從英國開放銀行的導入經驗看來，銀行在建立好相關的Open API基礎設施與資安標準之後，就可以快速連接多家第三方服務業者，達到銀行數位轉型和創新商業模式的建立，政大期望建立銀行與TSP業者在開放銀行合作上的合規驗證標準，以持續推動台灣開放銀行更快速的發展。

(工商 )