美妝生活用品連鎖龍頭寶雅（5904）近年強攻台北蛋黃區，今年不僅攻進信義區北醫附近擬於5月開大店，14日更重訊公告承租台北東區忠孝東路三段原國產服飾NET忠孝三店1～2樓，總計近500坪，寶雅強調將規劃寶雅大店，但開店時程還在評估，也是繼去年於忠孝明曜店之後東區第二店。

根據寶雅公告，已承租的東區二店位於忠孝東路三段303、305號的1～2樓，承租面積493.7坪近500坪，租金每月180萬至212萬不等，承租期達十年。寶雅強調，目前疫情對零售消費仍有衝擊，開店期還在評估中。

而原承租戶NET忠孝三店則已結束營業，將於4月17日迎來永福樓原址的NET最新形象旗艦大店。

寶雅首季雙通路品牌包括POYA寶雅與寶家POYA HOME合計開至238家店，其中寶雅230店、寶家8店，在新開店挹注下，1～3月累計營收達42.66億、年增12.36％；不過三月受疫情衝擊明顯，僅成長1.81％， 唯在新優惠促銷帶動下，有望在第二季維持成長動能。目前寶雅、寶家仍持續在北台灣展店，尤其是台北市蛋黃區開店，包括信義區北醫、北投均有寶雅新據點籌備，預計於5月開幕，而新議約的台北東區二店，原訂6月開幕，但在因裝潢時程可能延遲，目前開幕時程未定。

(工商 )