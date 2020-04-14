中央銀行受財政部委託標售300億元10年期公債，結果最高得標利率0.508％、創歷史新低紀錄，券商主管認為，主要因肺炎疫情衝擊，主要央行紛紛降息救市，我央行也跟進，市場過剩資金更加充裕，積極進場搶標的結果。

根據央行公布的10年期公債標售結果，共吸引635.5億元資金進場搶標，投標倍數2.12倍，維持長期平均2倍上下的水準。其中以銀行業拿到57.17％或171.51億元籌碼，其次證券業標得23.5％或70.5億元，票券業占10.66％或31.98億元，保險業只有8.67％或26.01億元。

券商主管指出，由於降息效應，10年期公債最高得標利率下滑，符合市場預期，且落在預估的0.48～0.52％區間內。主要是3月肺炎疫情在歐美大爆發，金融市場震盪劇烈，美國聯準會（Fed）降息至趨近於零，加上無上限量化寬鬆（QE）救市，我央行也降息1碼（0.25個百分點），重貼現率下滑至1.125％的史上最低，市場過剩資金跟著擴大。

(工商 )