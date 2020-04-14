防疫升級！墾丁福華渡假飯店即日起，早餐供餐方式由自助吧改以套餐方式供應，套餐分為中式、西式、素食與兒童套餐，讓入住房客可以依自己的飲食習慣選擇，滿足房客不同喜好。

總經理張積光表示，飯店自疫情爆發初期，旋即依照中央流行疫情指揮中心指示，無論是測量體溫、加設酒精手部消毒器、室內外間隔距離、過濾出入人員、調查員工與其家人旅遊史以及旅客防疫健康聲明書等防疫相關措施，飯店皆在最短時間內做好規劃並實行，目的就是為了讓旅客住得安心、員工工作無擔憂，更重要的是避免成為防疫破口。此次飯店配合政府將早餐調整以套餐供應，除了提供多種選擇，餐點內容與分量也不馬虎，讓房客猶如享用自助式餐點般的多樣化與飽足。

墾丁福華渡假飯店座落山、海交會的國家公園內，前眺大小尖山，後倚墾丁牧場，緊鄰小灣沙灘，獨特的紅瓦屋在碧海、藍天和綠意映照下格外耀眼。進入春季的墾丁，天氣宜人、落山風削弱，非常適合前來踏青。即日起，兩人成行入住飯店豪華雙床房，每晚只要2,445元起，每房再招待第三位房客免費入住，總共含3客早餐，邀請民眾可趁觀光淡季規劃旅程，以親民的住宿優惠享受墾丁宜人的氣候與美景。防疫期間，飯店也將繼續嚴格把關並隨時留意指揮中心的最新資訊，配合政府的防疫措施，以維持讓房客住得安心、讓員工專心無虞的場所。飯店詳細資訊可洽詢（08）886-2323。

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