陳時中表示，目前不會僅以單一症狀來判斷是否確診，希望民眾不要被疫情影響而草木皆兵。（中時資料照 陳怡誠攝）

腰酸背痛憂染新冠 陳時中：別草木皆兵

新冠肺炎疫情全球大流行，其中最讓人擔憂的就是它不斷變異的特性，讓患者病徵從一開始的發燒、有呼吸道症狀，到嗅味覺喪失、腹瀉等。然而近日發現確診有「肌肉痠痛」症狀出現，指揮中心表示，目前不認為有該症狀確診數增加，暫不列入通報定義。

由於新冠肺炎太過「奸巧」，已經有許多症狀被列為疑似疫情通報定義中。今（14）疫情記者會上，有媒體提到國內案364境外移入個案有肌肉痠痛症狀，另外大陸湖北也有出現僅有該一症狀的確診者，指揮中心未來是否也會將「肌肉痠痛」症狀列入新冠肺炎臨床症狀？

對此，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳指出，新冠肺炎到現在的確除了一開始患者有發燒、呼吸道症狀，還陸續增加其他通報症狀，不過就目前觀察，僅有發現部分患者存在「全身倦怠」，認為「肌肉痠痛」並不是常見症狀，可能僅存在極少部分的患者上，還沒有到要將它列入通報定義的程度。

指揮中心指揮官陳時中也表示，目前不會僅以單一症狀來判斷是否確診，希望民眾不要被疫情影響而草木皆兵，若真的會擔心，就去尋求醫療救助，透過專業的醫師判斷做出最好選擇。

(中時電子報)