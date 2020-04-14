台灣除了口罩外交，農產品也有可能有外交措施，農委會主委陳吉仲透露，除了新加坡以外，東南亞還有一個國家，若有需求，280萬公噸的稻米庫存，隨時可以2種管道提供。

陳吉仲在行政院紓困記者會中表示，鳳梨、釋迦及鳳梨過去超過9成都是外銷到對岸，石斑、午仔魚約有7成，但這次有賣到新加坡等新南向國家，因為東南亞採取農產管制出口，並且需要大量進口，因中國在全世界採購5000萬公噸稻米，所以新加坡在一個月前就表示很樂意要跟台灣購買農產品。

有關糧食安全議題，陳吉仲說，農產品包括蔬菜、稻米，沒肥料都沒有辦法種植，所以相關的磷礦石等資材，農委會3月已要求台肥「能裝的都裝滿」，因為擔心後續疫情更嚴峻，這些資材無法進來，若資材無法進來，未來半年水果有150萬公噸，蔬菜144萬公噸都無法生產，所以這類重要資材，蔡總統及蘇揆一個月前都要求能控制住，項目包括種子、肥料、黃豆玉米小麥及農藥、抗生素及疫苗到年底都沒有問題。

對於農產品外交，陳吉仲說，若相關資材沒有問題，產品部分，稻米加上2期稻作共有280萬公噸，水果150萬公噸。蔬菜144萬公噸，豬肉40萬公噸，雞肉有36萬公噸，水產品有50萬公噸，如果後續資材有問題，所以豬肉要求3個月庫存量，超過15萬噸的庫存要擺在冷凍庫。

他並說，外交部分現在是針對米的部分，因為有公糧87萬公噸，到年底可有280萬公噸，所以米才有餘裕進行相關貿易跟外交，過去長期以來台灣就有援外國家，也有透過慈濟管道， 「這次疫情可能會造成不止新加坡，可能會有東南亞國家，我現在沒辦法也不能具體講哪個國家」，有需求時，基本上有兩個管道一是透過市場及、管道二是政府跟政府間的援助， 未來會用這方式，這些以米為主其他產品用一般市場買賣。

(中時 )