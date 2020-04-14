高市警方破獲一家地下賭場，逮獲工作人員及賭客共66人。蒐證影片中清楚可見賭客近距離接觸，有人甚至沒戴口罩，高市衛生局強調，這樣的環境相當有可能成為防疫破口，會與中央進一步討論是否將賭場納入下一波限制行業別。
衛生局強調，查緝重點應先釐清相關人員有無居家隔離、檢疫，或接觸、旅遊史等受限制的身份。此外，人員在現場是否確實戴上口罩。
但根據警方攻堅影片顯示，當時少數兩三位賭客沒有戴口罩，還有人為了吃檳榔，大辣辣扯下口罩嚼食。賭場內煙味瀰漫，桌旁更是飲料四散，賭客們聚賭時是否都有確實戴口罩，都是問號。
依照中央的防疫規範底線，室內人員需相距1.5公尺，有戴口罩不受此限制。但衛生局表示，《傳染病防治法》終究屬不確定法，上述規範目前也沒有明確罰則，更沒有明定口罩該怎麼戴。
「不要為了贏錢而輸掉性命！」衛生局警告，賭場多半為了躲避查緝而強化隔音，如此一來便形成所謂的密閉空間，而業者是否有確實清掃、消毒該場域也是問號，表面功夫更無助於防疫。
警方表示，66人現場量測體溫均無超標，經查也無居家檢疫、隔離、出國等特殊身份，待資料彙整後會儘速移交給經發、衛生局進行裁處。
(中時 )
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