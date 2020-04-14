台南市政府警察局玉井分局楠西分駐所員警尋獲心情不佳卓姓老翁，帶回警局等候家屬帶回。（翻攝相片／劉秀芬台南傳真）

家住永康區80歲卓姓老翁因心情低落，14日10時多自行駕駛自小客車離家，家屬求助警方，台南市政府警察局玉井分局楠西分駐所員警透過車輛辨識系統發現卓男去處，12時34分在梅嶺伍龍殿停車場尋獲該車及卓男，並聯繫家屬到所帶回照顧，家屬對警方高度效率深感敬佩，再三感謝警方積極協尋。

楠西分駐所副所長黃丁柱、警員林昭竹14日中午執行巡邏勤務時，於12時10分許接獲分局勤指中心轉永康分局通報，永康區80歲卓姓老翁因長年照顧患有阿茲海默症妻子身心俱疲心情低落，打電話給她女兒說要先走了，家屬擔憂父親有輕生念頭，求助警方緊急協尋。

楠西分駐所黃等2員接獲通報後，立即調閱轄區路口監視器，發現卓翁所駕自小客車12時3分曾經過楠西區台3線與南188線往梅嶺路口，分析研判該車可能行經路線，火速趕往梭巡。

員警憑藉著對梅嶺轄區熟悉度，兵分兩路逐一巡查可能地點，12時34分在伍龍殿停車場尋獲剛停好車的卓翁。員警立即將卓翁帶回分駐所悉心照護，並聯繫家屬從高雄到所將卓翁帶回。

玉井分局長楊青垂表示，同仁運用警察局建置之高科技車輛辨識系統，神速尋獲意圖輕生民眾並協助返家，積極熱忱表現殊值表揚，另呼籲民眾「珍惜生命，自殺不能解決問題」，自殺將造成不能挽回的遺憾、留給親友極大的傷痛。

(中時 )