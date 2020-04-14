徐榛蔚致贈「玉見台灣」石匾予卸任總幹事曾祈勝（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

徐榛蔚致贈「任重道遠」石匾予新任總幹事李林耀埜，期勉為地方發展繼續貢獻心力。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

救國團花蓮縣團委會新卸任總幹事今交接，縣長徐榛蔚以主任委員的身份擔任監交人，肯定調任宜蘭縣總幹事的曾祈勝多年來上山下海，打造救國團「老招牌、新亮點」，期盼新任總幹事李林耀埜繼續培育青年人才，在各產業領域中發光發亮。

徐榛蔚表示，救國團近年來許多青年新血加入，帶動著團隊滾動與成長，加上隨著國際社會經濟脈動變遷，課程全面數位化將是最新的趨勢，救國團有最專業的技能培訓課程根基、傳統優良的本質，未來必須透過數位行銷轉型的方式加以推廣，將能擦亮金字招牌，成為新亮點。

徐榛蔚感謝曾祈勝在服務花蓮期間，不論偏遠地區的單親、貧困等弱勢，都親自走訪關懷照顧，在課程上也持續推陳出新。對於新任總幹事李林耀埜先前於台東縣救國團繳出亮眼成績單，徐榛蔚同時期許持續精進，延續好成績，縣府也將齊心協力，與救國團共同為鄉親提供最優質的服務。

「再會吧！我的愛人、我的朋友、我的家人、我愛的花蓮」，曾祈勝珍惜在花蓮服務的歲月。他從宜蘭團委會輔導員幹起，工作認真、廣結善緣，在花蓮服務滿12年，一路走來，感恩前後任主委前現任縣長傅崐萁、徐榛蔚給予機會，也感謝團隊與地方各界的力挺，讓他成長、成熟，有服務的成就感。

主持交接佈達典禮的救國團財務處長藍涂育說，此次全台22位主管調動，有一個特別的現象，曾祈勝回宜蘭故鄉，李林耀埜回花蓮故鄉，花蓮的組長邱瑞智調升台東縣團委會總幹事，將來宜花東更能緊密結合，與徐縣長推動的「花木蘭聯盟」理念不謀而合。

(中時 )