全球航運業在新冠疫情期間重傷，需要政府出手紓困流動性，信用評等仍被盯上。中華信評今（14）日指出，台灣貨櫃航運業者萬海航運，營運航線涵蓋全球，受到此波疫情全球大流行的影響，該公司的評等展望由「穩定」調整為「負向」，惟長、短期發行體信用評等「twA-」、「twA-2」已同步獲得確認。

中華信評分析師郭彥煒分析，萬海航運正面對疫情導致的持續萎縮國際貿易量，恐會大幅削弱萬海航運今（2020）年的現金流量，且2021年的復甦之路存在高度不確定性。這個大環境因素，將會使得萬海航運的借款水位明顯增加，因為有許多資本支出計畫持續在進行，這也會造成該公司潛在下行風險的評等緩衝空間縮小。

中華信評認為，萬海航運可能需要一段比預期更長的時間，才能恢復其原有的現金流量水準，而萬海航運現金流量（Fund From Operations, FFO）對借款比，也將會在更長的一段時間內維持在45％，這樣的借款槓桿顯然是偏高。

(工商 )